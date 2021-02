Et si les Spice Girls fêtaient leurs 25 ans de carrière avec une tournée ?

"If you wanna be my lover..." - ce refrain, vous le connaissez par coeur. En fait, il est culte depuis près de 25 ans. Et 25 ans, c'est justement l'anniversaire que s'apprêtent à célébrer les mythiques Spice Girls. Le Girls band britannique qui a cumulé les records dans les années 90 pourrait bien s'offrir une tournée anniversaire - qui succèderait ainsi à la série de concerts organisée en 2019 au Royaume-Unis et qui n'avait pas laissé les fans indifférents. Si vous n'avez pas pu faire le déplacement jusqu'à Manchester ou jusqu'à Londres pour hurler de toute vos forces Say You'll Be There, pas de panique : les Spice Girls pourraient donc bien remonter sur scène et, petit bonus, cette fois, elles s'aventureraient au-delà des frontières britanniques.

« C'est une priorité pour nous » - Mel C

« C'est une priorité pour nous », a ainsi affirmé Melanie C lors d'un entretien accordé au Pop Shop Podcast. « Depuis que nous avons fait la tournée en 2019, je suis là, à dire "Plus de concerts, plus de concerts". Et, comme vous le savez, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va se passer cette année, malheureusement. Donc, encore une fois, on doit revoir tout ça ». La crise sanitaire qui sévit actuellement ralentit (bien évidemment) tout projet de tournée. Mais, mieux vaut rester optimiste pour 2022 : « Nous sommes en train de travailler sur des idées. Je ne peux pas trop en dire... Mais on veut définitivement célébrer et reconnaître ces 25 ans. C'est dingue ! Nous sommes si fières de notre héritage. Nous voulons donc le célébrer de la meilleure façon possible », termine t-elle.

On ne sait pas vous mais non, on irait bien célébrer le retour des concerts en allant hurler les plus grands classiques des Spice Girls.