Et si Gorillaz s'arrêtait de tourner ? Damon Albarn est incertain

Un nouvel album de Gorillaz ? Damon Albarn est optimiste : mieux, il avoue que si les fans le demandaient, ils aurait l'opus. On ne va pas se mentir, cette annonce nous a clairement mis en joie - surtout apès avoir vu le show donné aux Vieilles Charrues en juillet dernier. Mais visiblement, scène et studio sont deux choses bien distinctes pour le leader. Justement, Damon Albarn se demande si le groupe ne va pas se retirer de la scène un jour : "Si vous voulez voir Gorillaz sur scène, les concerts à venir pourraient être une des dernières occasions avant longtemps. Si vous ne venez pas à ceux qui sont encore programmés, vous n’aurez peut-être plus jamais la possibilité de nous voir sur scène", a t-il déclaré au média Uproxx.

Faut-il le prendre au sérieux ? Difficile à dire. Damon Albarn jonglant entre plusieurs projets, on peut croire qu'il faille attendre un petit moment avant de le revoir (notez qu'un éventuel retour de Blur est possible). Mais de là à quitter définitivement la scène, il y a un monde. Pour l'heure, les fans auront l'occasion d'applaudir le groupe lors du Demon Dayz, le festival made in Gorillaz.