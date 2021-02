Et si Coldplay préparait un nouvel album ?

En 2019, Coldplay nous offrait l'excellent Everyday Life - un album réussi porté par des singles efficaces tels que Orphans ou encore Arabesque (en collaboration avec Stromae). Ecoulé à près d'un million d'exemplaires, l'opus peut se vanter d'un joli succès et ce, même si les précédents albums enregistraient de meilleurs scores - n'oublions pas que la pandémie mondiale est venue chambouler notre quotidien et que Coldplay avait pour volonté de ralentir les tournées afin de préserver l'environnement. Bonne nouvelle pour les fans, la formation britannique serait actuellement en pleine préparation d'un nouvel opus.

Un nouvel album pour Coldplay ?

Une "source" se serait ainsi confiée au média anglais The Sun : « Chris et les autres laissent des indices depuis quelques temps mais il est désormais temps que ça prenne forme. Durant le confinement, ils ont travaillé sur de nouvelles chansons, qui culmineront sur un disque, dont le titre de travail est "Music Of The Spheres" », aurait-elle avoué. Evidemment, pour l'heure, rien n'est confirmé. Seul Coldplay confirmera la nouvelle mais, on ne va pas se mentir, un nouvel album nous mettrait du baume au coeur !