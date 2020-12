Et si Caméra Café faisait son grand retour en 2021 ?

Hervé et Jean Claude ont fait partie de votre quotidien ? Vous pensez à Convenant dès que vous croisez une Xantia dans la rue ? C'est qu'inévitablement, Caméra Café vous a marqué. Et justement, la sitcom qui a fait les beaux jours d'M6 dans les années 2000 semble prête à faire son grand retour en 2021. Explications.

Caméra Café sera de retour en 2021 !

"Avec Yvan, on s'est dit qu'il fallait marquer le coup pour les 20 ans de la série", confirme l'acteur. "Nous sommes sur l'écriture d'un retour de Caméra Café pour un numéro. On retracera ce qu'on n'a pas vu depuis la fin de la série. A priori, c'est pour M6. C'est la chaine qui a fait découvrir la série. Dans notre idée, c'est un 2 x 52 min ou 1 x 90 min pour septembre 2021.", a ainsi annoncé Bruno Solo qui, on le rappelle, interprétait le personnage d'Hervé dans la série. Après deux films et une série dérivée (qui n'a pas connu le même succès que son aînée), Caméra Café fera donc un retour (ponctuel) à la télévision avec, on l'espère, la majorité du casting d'origine.

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir ce qu'Hervé, Jean-Claude, Sylvain, Maeva, Fred, Nancy et tous les autres sont devenus mais c'est déjà l'une des meilleures nouvelles de cette fin d'année.