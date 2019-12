Et si Billie Eilish détrônait Taylor Swift aux Grammy Awards ?

2019 aura été son année : Billie Eilish et sa pop macabre ont débarqué dans les charts internationaux avec When We All Fall Asleep, Where Do We Go en février dernier et depuis, la jeune artiste bat des records : Billie Eilish signe pour certains le meilleur album de 2019 tandis que pour d'autres, bad guy est LE morceau qui aura rythmé l'année. Et justement, lors des prochains Grammy Awards, l'interprète de everything i wanted est nommée... l'occasion (peut-être) de détrôner son aînée Taylor Swift.

Nommée dans la catégorie Album de l'Année, Billie Eilish deviendrait (si elle gagne) la plus jeune artiste à remporter ce trophée si convoité. Avant elle, c'est Taylor Swift qui avait réussi cet exploit en gagnant grâce à son album Fearless (alors qu'elle n'était âgée que de 20 ans). Une chose est sûre, qu'elle batte un énième record ou non, Billie Eilish a de grande chances de repartir avec une récompense... rendez-vous en février pour le verdict.