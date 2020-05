Et si Adele se produisait au Super Bowl en 2021 ?

Un nouvel album d'Adele ? On en rêve. Depuis quelques mois déjà, les rumeurs veulent qu'Adele soit activement en train de préparer son retour. On a d'abord cru à un premier single en novembre dernier mais ne voyant rien venir, l'on a dû se rendre à l'évidence : il faudra patienter encore un peu. Mais une chose est sûre, le retour musical de la chanteuse britannique est imminent - probablement en septembre prochain. Pour preuve, elle qui est habituellement si discrète, s'autorise de temps en temps à poster sur les réseaux sociaux (témoignant ainsi de son incroyable transformation).

Or, en parlant de rumeur, il y en a une qui, depuis quelques jours, enfle sur la toile : Et si Adele se produisait à la mi-temps du Super Bowl en 2021 ? C'est en tout ce qu"avance le Tampa Bay Times (journal de la ville de Floride où se déroulera la finale du championnat le 7 février prochain). Selon le média, Adele serait « assez haute dans la liste de la NFL [National Football League, ndlr] ». « Si elle a de nouvelles musiques en préparation, ce serait l'endroit parfait pour les dévoiler ».

Alors évidemment, mieux vaut attendre avant de sortir les ballons et les confettis. D'abord, rien n'a été confirmé (ni par la NFL, ni par la principale intéressée). Ensuite, il nous faut rappeler qu'il y a quelques années, Adele avait déjà refusé une performance du Super Bowl et ce, malgré sa visibilité. Avant de retrouver Adele sur scène (et probablement en tournée), il faudra d'abord découvrir son nouvel opus.

Le Tampa Bay Times imagine également des artistes tels que Taylor Swift, Drake ou encore Ariana Grande mettre le feu à la scène du célèbre évènement.