Et nous vraiment, le dernier titre de Boulevard des Airs (AUDIO)

Ce vendredi 20 novembre, Boulevard des Airs était censé dévoiler son nouvel album, Loin des yeux. Crise sanitaire oblige, la sortie a été repoussée au 19 février 2021. Une triste nouvelle pour les fans des interprètes de Allez reste qui ont tout de même décidé d'offrir un titre inédit pour se faire pardonner. "Et nous vraiment est le titre qui ouvrira ce nouvel album 'Loin des yeux'. On a écouté cette musique cent fois, on a regardé ces images mille fois, on la connait pourtant l'histoire. Mais chaque fois, ces frissons. Puissions-nous vous les transmettre." peut-on lire sur l'une de leurs dernières publications Instagram (voir ci-dessous). Après avoir dévoilé les titres Emmène-moi, aux côtés de L.E.J. et Tu seras la dernière avec Lola Dubini, le groupe s'attèle donc à des inédits avec la sortie, en octobre dernier, de Dis-moi comment tu danses et, désormais, de Et nous vraiment. Un morceau dans lequel ces derniers se replongent avec émotion dans leurs souvenirs. Des débuts incertains à l'immense succès de Bruxelles, sorti en 2015, Boulevard des Airs nous offre une sorte d'introspection musicale accompagnée d'images d'archives inédites. On vous laisse découvrir ce nouveau projet.