Et le prochain single de Taylor Swift sera...

Taylor Swift et les exclus, c'est une grande (très grande) histoire. On se souvient qu'après la sortie de 1989, elle avait réservé la sortie du clip de Bad Blood aux Billboard Music Awards (tandis que sa performance de Out Of The Woods était destinée aux Grammys). Cette fois, on prend (presque) les mêmes et on recommence : pour défendre (un peu plus) son dernier opus, la chanteuse a choisi son nouveau clip. Oubliez End Game et faites place à Delicate.

Parce qu'elle a compris que les réseaux sociaux étaient le meilleur moyen de s'assurer une promo parfaite, Taylor Swift a pris la parole (enfin, elle a surtout pris son stylo) sur Instagram. On apprend dans une courte vidéo que le clip de Delicate sera dévoilé pour la première fois le dimanche 11 mars lors des I heart Radio Music Awards 2018. On y attend notamment les performances d'Ed Sheeran, de Camila Cabello, Maroon 5, Bon Jovi, Cardi B et de Charlie Puth. Côtés nommés, il n'y a pas de grandes surprises : Ed Sheeran (évidemment), Taylor Swift, Rihanna, Halsey ou encore The Weeknd et Imagine Dragons seront en lice.

Taylor Swift sera t-elle sacrée Artiste Féminine de l'année ? Réponse d'ici quelques jours !