Et la tournée la plus lucrative de l'histoire est signée...

Bono et sa bande ont tenu le titre mais visiblement, Ed Sheeran et son Divide Tour ont été plus forts. Celui qui occupe la première place des charts avec son sixième projet de collaborations a tournée pendant deux ans dans le monde entier pour défendre Divide (son troisième album). Europe, Asie, Etats-Unis... Ed Sheeran est passé par tous les stades du monde ou presque (il était d'ailleurs de retour en France au début de l'été) et tenez-vous bien, tous ces concerts ont généré près de 736,7 millions de dollars de recettes. Traduction, le Divide Tour devient LA tournée la plus lucrative de l'Histoire.

Selon Pollstar, Ed Sheeran a engendré une telle recette en seulement 893 jours. Il passe ainsi devant le mythique groupe U2 qui, avec le 360° Tour, avait généré 735,4 millions en 2011. « Je remercie chacun d'entre vous qui êtes venus voir un concert. (...) Je ne l'oublierai jamais », s'est exclamé l'interprète de Shape of You sur Instagram. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Ed Sheeran n'a pas fini de se produire : il sera à l'affiche du Sziget Festival (à Budepest) d'ici quelques jours !