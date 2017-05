Eric Judor et Bun Hay Mean dans la GuestRoom Virgin Radio à l'occasion de la sortie du film Problemos

La GuestRoom c'est la Social Room made in Virgin Radio ! Un lieu où artistes et acteurs s'installent pour répondre aux questions de Virgin Radio mais également à celles des auditeurs. Jeudi 11 mai on reçoit donc Eric Judor et Bun Hay Mean dans le cadre de la sortie de leur film Problemos ! On vous invite donc à poser vos questions dès maintenant via le hashtag #GuestRoomVirginRadio sur Twitter et Facebook. Rendez-vous dès 16h sur la page Facebook de Virgin Radio pour suivre l'événement. Mais avant tout chose : bande annonce !

Problemos c'est la toute nouvelle comédie de et avec Eric Judor ! Le comédien a filmé l'histoire complètement loufoque d'un couple de parisiens en séjour dans une communauté baba cool luttant contre la construction d'un parc aquatique. Mais quelques jours plus tard une pandémie fait disparaître l'intégralité de la population terrestre à l'exception du groupe, que vont-ils devenir ? Blanche Gardin, qu'on a pu découvrir dans l'excellente série WorkinGirls, a co-écrit le scénario, elle joue également dans ce film qu'on a très hâte de découvrir sur grand écran ! Rendez-vous mercredi 10 mai pour la sortie du film et le lendemain sur Facebook pour la GuestRoom avec Eric Judor et Bun Hay Mean !