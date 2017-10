Attention les yeux, cette semaine a encore été mouvementée dans l'actualité insolite. On vous a tout d'abord parlé de la folle nouvelle tendance vue sur le net, à savoir les extensions de poils de nez (!!!). On a aussi appris que les chats domestiques sont responsables de pas mal d'extinctions d'autres espèces animales et l'âge auquel les femmes ont le plus de "chance" d'être infidèles. D'autre part, voici l'éreutophobie, la condition de la semaine. Est-ce que vous faîtes parties des 10 Français sur 100 qui en souffrent ? Enfin, vous pourrez découvrir à quoi ressemble la maison la plus chère du monde, estimée à 425 millions... C'est parti !

