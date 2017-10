Erasmus Days : Les 13 et 14 octobre avec Virgin Radio !

La France célèbre cette année les 30 ans d’Erasmus, devenu Erasmus + en 2014, avec les Erasmus Days ! Né en 1987 pour les doués en maths, c’est un véritable succès européen 30 ans plus tard avec plus de 9 millions d’Européens qui en ont profité ! Les #ErasmusDays, votre nouveau rendez-vous européen, débarquent dans 10 pays de l’Europe les 13 et 14 octobre avec plus de 520 évènements ! Expositions, photos, concerts, soirées, représentations théâtrales, conférences thématiques, des témoignages de milliers de jeunes bénéficiaires, les Erasmus Days sont à l’image de ce que représente Erasmus : les rencontres, le partage. Un seul hashtag à utiliser, #ErasmusDays, pour poster vos photos, vos moments, vos témoignages, à vous, qui avez bénéficié du programme Erasmus + !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous les 13 et 14 octobre pour les Erasmus Days dans toute l’Europe ! L’Europe, bon c’est un peu loin, pas de panique, des évènements partout à travers la France vous attendent ! Foncez sur le site officiel pour retrouver toutes les infos et vous pouvez même inscrire votre évènement en France ! Allez, bon anniv’ Erasmus + !