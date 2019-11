Envolez-vous à Los Angeles pour voir Harry Styles en concert le 10 décembre !

C'est Noël avant l'heure sur Virgin Radio ! Vous le savez sûrement, le nouvel album d'Harry Styles sera disponible le 13 décembre prochain. Pour le défendre, l'artiste a déjà livré deux singles efficaces : Lights Up et Watermelon Sugar. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'il se lancera dans une tournée mondiale pour présenter ses nouveaux titres. Si vous n'avez pas envie d'attendre son passage en France en mai prochain, pas de panique ! Virgin Radio vous offre votre séjour à Los Angeles pour le voir en concert le 10 décembre prochain.

