Enorme succès pour Julien Doré qui ajoute de nouvelles dates à sa tournée

Après une longue pause médiatique effectuée dans le calme des Cévennes, Julien Doré faisait son grand retour en septembre 2020 avec Aimée, son cinquième album studio. Porté par les titres Kiki, Nous ou encore La fièvre, l'opus s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Un succès qui n'a rien de surprenant puisque tout ce que semble toucher le chanteur se transforme en or. Ou plutôt en platine dans le cas présent. "Aimée a un an. Merci tellement pour cet amour infini avec lequel vous avez su l’envelopper si joliment. Mais croyez-moi, on va aimer encore…" écrivait l'artiste français sur son compte Instagram à l'occasion du premier anniversaire de son opus il y a quelques semaines. Un joli message de remerciements qui a aussitôt été liké par plusieurs milliers d'internautes.

Alors qu'il vient tout juste d'entamer l'immense tournée de son opus à succès, Julien Doré avait tenu à être présent le vendredi 29 octobre pour un Virgin Radio Live exceptionnel à la Carrière de Nantes. Un moment magique qu'il a pu partager avec nos auditeurs avant de reprendre la route. Attendu aux quatre coins de l'hexagone dans les mois qui arrivent, le chanteur révélé par la Nouvelle Star vient tout juste d'ajouter de nouvelles dates à son Aimée Tour. En effet, alors que certaines villes comme Lille, Amiens, Bruxelles ou Paris affichent complet, ce dernier a décidé d'ajouter cinq concerts à sa tournée déjà bien chargée. "C’est complètement fou, grâce à vous, les Zéniths se remplissent partout. Nous rajoutons encore des nouvelles dates en plus de Paris : à Caen, à Toulouse, à Lille et à Bruxelles. J’ai tellement hâte de vous retrouver sur scène dès février pour célébrer ensemble nos retrouvailles." écrit la star en légende de visuels où apparaissent les mises à jour de sa tournée. Julien Doré devrait donc être à l'affiche de trois concerts à l'AccorHotels Arena les 8, 9 et 10 avril 2022 ainsi que le 9 décembre de la même année. Du moins, pour l'instant. On est pas à l'abri d'autres ajouts pour l'un des chanteurs les plus prolifiques de sa génération.

