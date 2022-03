Enorme succès pour Clara Luciani dont l'album Cœur est certifié double disque de platine !

Voilà ce qu'on appelle un retour gagnant ! Portée par les titres Le Reste et Respire encore, qui ont accompagné notre été 2021, la SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) vient tout de confirmer que le dernier opus de la star, Cœur, était certifié double disque de platine, soit l'équivalent de plus de 200 000 ventes. Un très beau score pour le deuxième album de la chanteuse qui a entamé ces dernières semaines une grande tournée qui sera suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un comeback plus que chargé pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire, écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Et c'est loin d'être fini !

Après avoir remporté pas moins de quatre Victoires de la Musique dans les catégories artiste féminine de l'année, album de l'année, chanson originale pour Respire encore et création audiovisuelle avec le titre Le reste, Clara Luciani continue de surfer sur son succès. Très attendue par ses fans, la chanteuse parcourt actuellement tout l'hexagone pour son Cœur Tour. Elle devrait ensuite se produire à Paris pour deux dates en mai avant d'enchaîner avec les festivals cet été. Enfin, en octobre prochain, l'interprète de La grenade sera à l'affiche de plusieurs dates à Marseille, Lille, Lyon, Genève, Nantes et Rennes ainsi qu'une date exceptionnelle à l'AccorHotel Arena le 8 décembre. Un programme bien chargé mais parfaitement orchestré pour celle qui enchaîne également les émissions de télévision. En effet, on a pu récemment la voir sur France 2 avec une réinterprétation de Imagine, en soutien aux victimes de la guerre en Ukraine. Ce mardi 22 mars 2022, elle était également sur le plateau de La fête de la chanson française pour venir y partager son tube Amour Toujours.

L'album "Coeur" de Clara Luciani est certifié Double Platine ! ????????200 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/wQmffjdZcQ — Le SNEP (@snep) March 21, 2022

