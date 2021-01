Énorme succès pour Calogero qui dépasse les 100 000 ventes avec son nouvel album

La nouvelle est tombée il y a tout juste quelques jours ! Dévoilés sur le compte Twitter du SNEP (Le Syndicat national de l’édition phonographique), les chiffres du nouvel album de Calogero sont tout simplement ahurissants. En effet, depuis sa sortie le 4 décembre dernier, soit il y a une vingtaine de jours à l'heure où nous publions cet article, Centre-Ville, le huitième et dernier album studio du chanteur cumule déjà plus de 100 000 ventes, ce qui lui vaut une certification en tant que disque de platine. Pas de quoi abasourdir l'interprète de En apesanteur qui demeure, depuis près de deux décennies, l'un des plus gros vendeurs de disques en France. Trois ans après l'immense succès de Liberté chérie, écoulé à plus de 400 000 exemplaires -autant dire un exploit à l'heure du numérique-, il semblerait donc que les français n'aient pas du tout oublié l'un de leurs artistes favoris. Et ils le prouvent en faisant de ce nouveau projet un véritable succès commercial...

L'album "Centre-Ville" de Calogero est certifié Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/4Yr8eAe9Vo — Le SNEP (@snep) December 28, 2020

Pour rappel, Calogero s'apprête également à fêter ses 20 ans de carrière ! Une longévité record et huit albums qui auront marqué plusieurs générations grâce à des tubes comme Si seulement je pouvais lui manquer, En apesanteur, Pomme C, Face à la mer ou encore Je joue de la musique. Porté par des premiers titres forts, dont certains jouissent déjà de leur clip, à l'image de On fait comme si, Celui d'en bas ou encore La Rumeur, Centre-Ville semble tracer parfaitement son chemin sur la route d'un immense succès. Et ce dernier devrait d'ailleurs se prolonger en 2021 avec l'annonce, si la situation sanitaire le permet, d'une immense tournée à travers toute la France.