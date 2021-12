Enorme succès en France pour Adele avec plus de 100 000 ventes de 30 !

Le 19 novembre dernier, Adele dévoilait son album 30. Annoncé quelques semaines plus tôt par la sortie du titre Easy On Me, l'album s'est aussitôt classé en tête des charts du monde entier. Aux Etats-Unis, le disque s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires ce qui en fait le plus vendu de l'année. La France n'échappe d'ailleurs pas au phénomène puisque il demeure dans le Top 3 des ventes d'albums depuis sa sortie. Résultat des courses ? La chanteuse britannique confirme son succès avec plus de 100 000 ventes dans l'hexagone, soit une certification de platine. Une information confirmée par le SNEP, le Syndicat National de l'Edition Phonographique, qui félicitait il y a quelques jours les chiffres de vente impressionnants de l'artiste.

Assez effrayée par l'arrivée du numérique et des plateformes de musique en ligne, Adele réussit pourtant sur tous les fronts. Elle est d'ailleurs à l'origine, comme on vous le disait il y a quelques semaines, d'une énorme rupture de stock de vinyle à travers le monde. Un nouveau marché en forte expansion que les équipes de la star ne pouvait pas rater. Ces dernières s'étaient d'ailleurs empressées de commander 500 000 copies. Beaucoup plus que la moyenne.

Récemment interrogée par le magazine Rolling Stone, l'interprète de Rolling In The Deep avait clairement fait savoir qu'elle ne comptait pas entreprendre de tournée mondiale avant un petit moment. "Je ne veux pas que les gens viennent à mes concerts en ayant peur. Et je ne veux pas attraper le Covid non plus !" balançait la jeune femme. "Toutes les règles liées au Covid sont différentes partout, le taux d'infection, de vaccination…" affirmait-elle avant de continuer : "Ça me rend nerveuse d'essayer d'organiser une tournée mondiale quand personne n'est au même niveau. La dernière chose que je veux faire est d'annuler encore des shows". Mais alors, comment se produire en live sans crapahuter aux quatre coins du globe ? Il semblerait que la diva britannique ait trouvé la solution idéale ! "On se voit au Caesars à Vegas" écrivait Adele en légende d'une affiche publicitaire sur laquelle on découvrait il y a quelques jours que la chanteuse sera en résidence au Caesar Palace, un célèbre casino de Las Vegas, de janvier à avril 2022. Intitulé "Weekends with Adele", ce nouveau spectacle marchera ainsi dans les pas de nombreux artistes dont Céline Dion, Mariah Carey ou encore Elton John.

L'album "30" d'Adele est certifié Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/6sVrUjPCzp — Le SNEP (@snep) December 13, 2021

