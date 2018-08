En tournée, Katy Perry travaille sur de nouveaux morceaux avec Zedd

Rien n'arrête vraiment Katy Perry. Celle qui peut se vanter d'avoir joué pour la mi-temps du SuperBowl, d'avoir rencontré le Pape François ou même Céline Dion poursuit sa tournée mondiale pour défendre son dernier album - album sur lequel elle s'est d'ailleurs confiée lors d'une interview accordée au magazine Vogue Australia. Et justement, dans une (autre) interview donnée par Zedd, on apprend que Katy Perry ne chôme clairement pas. Le DJ a ainsi répondu aux questions de Kent Small (animateur radio Australien). Et ce que l'on apprend ? Que Zedd et la star seraient en pleine collaboration.

"J'adorerais travailler avec Zedd qui va me réjoindre sur ma tournée australienne", avait confié Katy Perry il y a quelques temps. Eh bien visiblement, les deux artistes n'ont pas perdu de temps : "Je suis toujours ouvert à l'idée de faire de la musqiue avec de nouvelle personne", commence t-il. "Ca ne sort pas toujours mais nous avons travaillé et je voudrais vraiment sortir une chanson avec elle. Alors si on a de la chance, peut-être que l'on finira la chanson et qu'elle sortira !"

Pour rappel, on doit à Zedd de très belles collaborations : le DJ a ainsi déjà travaillé avec Selena Gomez mais il a aussi signé Get Low avec Liam Payne - qui prépare son premier EP. Alors, le fameux titre avec Katy Perry verra t-il le jour ? Seul le temps le dira !