En tournée, Cats on Trees s'arrête au Trianon (VIDEO)

Le 28 janvier dernier, Cats on Trees s'offrait un retour réussi avec l'album ALIE : un opus personnel et poétique qui, inévitablement, a envoûté le public. Actuellement en tournée (après une longue pause imposée par pandémie), le duo est de retour sur scène avec un spectacle taillé sur mesure. Le 17 mars dernier, le public parisien a ainsi pu (re) découvrir la poésie de Cats on Trees lors d'un concert exceptionnel.

"Ca va être magique", nous annonçait le groupe lors de sa venue dans nos locaux il y a quelques semaines. "on a préparé quelque chose de très poétique. Ca fait un an que j'y pense", confiait d'ailleurs Yoan en évoquant cette tournée à venir. "On était encore dans le train de promouvoir l'album précédent que j'étais déjà en train de penser à la suite et c'est vrai qu'on a une équipe exceptionnelle qui nous a aidé à créer ça. On va se balader dans nos rêves, animer des dessins à nous, j'ai fait des sculptures qui seront animées. Ca va être un univers un peu magique même si cela restera très artisanal mais on sera vraiment un groupe de rock. on a fait appel à un bassiste quo'n avait rencontré à Tahiti (gare aux chocs thermiques!). Ca va être sans filet et plein de relief avec un set équilibré". Au programme, des moments "touchants" ainsi que des moments "plus énergiques".

Avec trois albums au compteur, Cats on Trees peut se construire une setlist de rêve (autant pour le duo que pour les fans). Pour retrouver le duo en concert, rendez-vous ICI - où toutes les dates sont annoncées !