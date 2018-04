En Studio avec Synapson : Le report !

C’était la soirée à ne pas manquer, pour des privilégiés, le duo de l’électro Synapson était en concert privé pour En Studio avec Synapson, avec Virgin Radio ! Un cadre de folie, le Studio + à Paris, célèbre studio où ont enregistré plein d’artistes. C’était une première pour les auditeurs d’être dans un si bel endroit. Alex et Paul étaient très attendus, ils viennent de dévoiler leur nouveau single, All The Way Down, et les fans avaient hâte de l’écouter en live ! Et Synapson n’a pas déçu ! Les classiques y sont passés, All In You, Hide Away avec la présence d’Anna Kova pour jouer en live !

L’ambiance était top, entre chaque live, les membres de Synapson répondaient aux questions des 20 auditeurs présents, une vraie ambiance comme on le croirait, entre amis, la famille ! La fête s’est terminée vers 22H30 même si le public en redemandait, il faut bien aller dormir !