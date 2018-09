En Story avec Hyphen Hyphen : Decouvrez Take my hand en live (VIDEO)

Depuis la sortie de leur deuxième album HH, les français d'Hyphen Hyphen cartonnent dans les charts mais aussi sur scène. La petite bande a livré un opus électrique sur lequel des morceaux tels que Like Boys prouvent à quel point il se sont perfectionnés. On savait qu'en live, Hyphen Hyphen donnait tout, on savait que leurs performances étaient incroyables. Mais si jamais vous en doutiez (encore), on a trouvé LA vidéo qui prouve à quel point ils sont bons sur scène.

S'il y a quelques semaines, Virgin Radio vous faisait découvrir "En Story Avec Synapson", on vous invite cette fois à jeter un oeil à la story d'Hyphen Hyphen. En Story avec Hyphen Hyphen, c'est un live incroyable de Take My Hand. Partagée sur le compte Twitter du groupe, la vidéo a clairement conquis les fans qui l'ont vue. On vous laisse vous faire votre propre idée mais nous, on est fan. Tellement fan qu'on s'est refait leur performance lors du dernier réveil du Virgin Tonic en juin dernier.