En raison du Coronavirus, Madonna annule deux concerts à Paris

En résidence au Grand Rex, Madonna s'est vue contrainte d'annuler ses deux dernières dates à Paris en raison du Coronavirus : « Faisant suite à l’arrêté ministériel et la décision de la préfecture d’annuler tout événement de plus de 1.000 personnes, c’est avec un profond regret que nous annonçons l’annulation des deux derniers shows de Madame X », peut-on lire sur le site du Grand Rex - notez que la salle a une capacité de 2.800 places.

Madonna devait terminer sa tournée dans la capitale mais finalement, cette dernière aura été écourtée. Marqué par les annulations et les retards de la star, le Madame X Tour ne restera probablement pas dans le coeur des fans... mais l'album, lui, restera l'un des plus engagé et personnel de la chanteuse. Et il méritait un final en apothéose.