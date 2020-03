En raison du coronavirus, Billie Eilish reporte sa tournée

Le 9 mars dernier, Billie Eilish ouvrait son Where Do We Go Tour à Miami (elle y livrait d'ailleurs un discours poignant sur le bodyshaming). Or, après seulement quelques dates, les mesures prises à l'encontre du coronavirus ont engendré un report de dates.

Billie Eilish reporte sa tournée

Ainsi, tous les concerts du mois de mars prévus aux Etats-Unis ont été reporté à "une date ultérieure". "Je suis si triste de devoir faire ça", a annoncé la jeune artiste. "Mais nous devons reporter afin de garder tout le monde sain et sauf. Nous vous feront savoir lorsque d'autres dates seront bloquées, prenez soins de vous. Je vous aime".

Le coronavirus impacte de plein fouet l'industrie musicale : à l'heure actuelle, de nombreux concerts et festivals sont annulés ou reportés.