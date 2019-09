En Pologne, un petit garçon vient de naître pour la première fois en dix ans !

Direction la Pologne ! Dans le petit village de Miejsce Odrzanskie, un petit miracle s'est produit - et pas des moindres ! Dans ce petit village de 300 habitants, seules des filles sont nées en 10 ans. Et là, on vous le donne dans le mille, c'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez !

Un garçon est né !

Heureux de la nouvelle, le maire promet même une énorme fête pour célébré la naissance du garçon. Les femmes essayent toutes les techniques même un peu superstitieuse pour avoir un petit garçon mais rien ne marche pour l’instant ! Toujours est-il qu'après dix ans d'espoir, un garçon est enfin né à Miejsce Odrzanskie. Alors on vous l'accorde, élever un enfant coûte cher... mais pour l'heure, mieux vaut célébrer !