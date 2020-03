En plein confinement, il gagne 17 millions d'euros à l'Euromillions

Une bonne nouvelle dans cette ambiance aussi inédite que particulière : vendredi 20 mars, dans les Côtes d'Armor, un français chanceux a gagné près de 17 millions d'euros en jouant à l'Euromillions. En raison du confinement, la cagnotte remportée est moins élevée qu'à l'ordinaire - mais, c'est déjà une jolie somme ! Pour l'heure, la française des Jeux recherche encore le gagnant qui, actuellement, ne s'est pas manifesté.

Il remporte 17 millions d'euros

On en connait qui passera de belles vacances une fois le confinement levé ! Et si jamais l'envie de jouer vous prenez, sachez qu'on connait les chiffres qui tombent le plus.