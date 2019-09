En Île-de-France, des lycéens commenceront les cours une heure plus tard !

Ca n'a pas pu vous échapper : c'est la rentrée ! Et pendant que tous les élèves de France reprennent leurs bonnes habitudes, d'autres seront un peu plus chanceux : les élèves de cinq lycées basés en Île-de-France auront droit à une heure de sommeil en plus : "Au moins une fois par semaine, ils commenceront les cours à 9h du matin au lieu des 8h en vigueur dans tous les autres lycées de France", précise le Figaro. «Cette mesure doit permettre de lutter contre le décrochage scolaire. Elle sera mise en place un maximum de matinées par semaine", a précisé la vice-présidente en charge des lycées dans la région Île-de-France.

Nouvelle organisation !

Le lycée Eugène-Hénaff de Bagnolet (93), le lycée Aristide-Briand du Blanc-Mesnil (93), le lycée horticole de Montreuil (93), le lycée Jean-Macé de Choisy-le-Roi (94), et le lycée Gourdou-Leuseure de Saint-Maur-des-Fossés (94) bénéficieront ainsi de cette nouveauté. L'idée est donc d'économiser les élèves pour limiter le décrochage scolaire : "On espère que ce décalage permettra aux élèves retardataires d’arriver à temps pour le début des classes, car beaucoup ont du mal à se lever le matin. Surtout en Île-de-France, où les temps de trajet peuvent être très longs", explique Karine Franclet (conseillère régionale).

Pour l'heure, cette nouvelle organisation est en phase de test ! Reste à savoir si elle fera ses preuves !