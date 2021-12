En chute libre après la diffusion du reboot de Sex and The City, cette marque rebondit avec une pub géniale (VIDEO)

Peloton. Cette marque ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ces derniers jours, elle était au coeur de l'actualité. La raison ? Tout simplement car cette marque de vélo d'appartement de luxe est apparue dans le premier épisode de And Just Like That, le reboot très attendu de Sex And The City. Seulement voilà, l'histoire ne s'arrête pas là puisque ce n'est pas en simple allié du quotidien qu'un appareil de la marque a été montré à l'écran. En effet, acheté par Mr Big, le mari de Carrie Bradshaw, cet outil destiné à faire du sport est utilisé à la fin de l'épisode par l'homme d'affaires. Une séance de sport extrêmement tragique et traumatisante pour les fans de la série puisque l'homme meurt juste après une séance de vélo intensive sur son Peloton. Un tournant qui a fait énormément de bruit dans les jours qui ont suivi sa diffusion mais surtout qui a eu un impact beaucoup plus important que prévu pour la marque en question.

Vu par des millions de personnes à travers le monde, le premier épisode de And Just Like That a entraîné une chute de plus de 10% dans les échanges électroniques préalables à l’ouverture du marché à Wall Street. Un véritable désastre pour la marque Peloton qui s'est empressée de faire appel à l'acteur Chris Noth, qui interprète Mr Big, afin de le faire jouer dans une publicité largement diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux. Le but ? Bien préciser que faire du vélo d'appartement est bon pour la santé et que sa mort n'est pas "réelle". Une décision plutôt bénéfique pour la marque puisque l'intervention d'un médecin après la mort de Big n'avait visiblement pas convaincu le public. Il aura donc fallut débourser quelques dollars pour s'offrir les services de l'acteur afin de rassurer les fans de la célèbre série. Plus de peur que de mal.