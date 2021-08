En attendant le retour du Virgin Tonic , on chante GET GRUMPY (VIDEO)

Ah, Nico Richonchon... notre Nicolas Richaud national sera de retour le 23 août prochain (dès 6h) avec toute l'équipe du Virgin Tonic et pour patienter, on replonge dans les archives de la saison dernière. Rappelez-vous de cet hymne, brillamment imaginé par Nico Bou : Get Grumpy, chanson dédiée à tous les râleurs de France et de Navarre !

Si vous aussi, vous râlez tout le temps, sachez que bientôt, le Virgin Tonic se donnera pour mission de vous mettre de bonne humeur ! Rendez-vous le 23 août dès 6h !