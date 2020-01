En attendant le retour de Koh Lanta, TF1 organise un "Run Challenge" !

Patience, Koh Lanta fera bientôt son grand retour sur TF1. Et justement, pour faire patienter les téléspectateurs impatients, la chaîne a trouvé une bonne technique : organiser un "Run Challenge" ! "Le but ? Faire courir les téléspectateurs de l’émission dans une trentaine de villes et dessiner, via le tracé sur les applications GPS, le célèbre totem", explique le 20 minutes.

#KohLanta revient très bientôt ! En attendant nous vous proposons de participer au #KohLantaRunChallenge Le principe est simple : courir n’importe quelle distance et n’importe où en dessinant le TOTEM de @KohLantaTF1 !Pour @DenisBrogniart et les 5 héros, challenge relevé ! pic.twitter.com/M3TqdXMXXx — TF1 (@TF1) January 26, 2020

Que vous soyez à Paris, Lille, Lyon, Amiens ou encore Marseille, vous pourrez tentez votre chance et qui sait, remporter une rencontre avec Denis Brogniart. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire !