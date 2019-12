En attendant Fine Line, Harry Styles dévoile Adore You

Tenez-vous prêts, le nouvel album d'Harry Styles sera bientôt dans les bacs. Attendu pour le 13 décembre prochain, Fine Line s'annonce déjà comme un opus audacieux et prometteur - grâce à des single tels que Lights Up ou encore Watermelon Sugar. Et pour les fans qui seraient peut-être trop impatients, le britannique a pensé à tout : tout de suite, découvrez Adore You, son nouveau single.

Teasé cette semaine avec un trailer mystérieux, le single cumule déjà presque 500 000 vues sur Youtube. Adore You est un véritable hymne pop (qui devrait vous faire oublier l'hiver). Le clip (extrêmement attendu), nous emmènera à Eroda - île britannique fictive. Harry Styles a poussé le processus créatif suffisamment pour créer tout un univers autour de ce morceau et comme diraient les américains, "we're here for it".

Patience, plus qu'une semaine avant de découvrir l'opus dans son intégralité ! Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Virgin Radio vous envoie à Los Angeles pour son concert exception (du 13 décembre)!