En 2003, Placebo reprenait Johnny and Mary de Robert Palmer

Un peu de nostalgie ne fera jamais de mal ! En 2003, Placebo reprenait Johnny and Mary - morceau signé Robert Palmer. 18 ans plus tard, le titre s'offre une seconde jeunesse en accompagnant la publicité Renault Pro + - une façon pour le monde de (re)découvrir l'une des reprises les plus populaires de Covers, album publié par la bande de Brian Molko.

S'il n'y a rien de tel que de se replonger dans le passé du groupe, les fans de la formation attendent toujours un nouvel album. Pour rappel, le dernier opus de Placebo (intitulé A Place For Us To Dream) est sorti en 2016. Placebo aurait dû se produire le 4 juillet dernier en France mais, pandémie oblige, il faudra patienter encore un peu avant de retrouver le groupe sur scène... patience !