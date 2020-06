En 1983, David Bowie dénonçait le manque de représentation des artistes noirs sur MTV (VIDEO)

Nous sommes en 1983. En pleine promotion de son album Let's Dance, David Bowie est interviewé par la chaîne MTV. Un entretien tout ce qu'il y a de plus banal jusqu'à ce que la star britannique inverse les rôles en questionnant le journaliste Mark Goodman sur le manque de représentation des artistes de couleur. "C'est une entreprise solide mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je suis simplement abasourdi par le fait qu'il y ait aussi peu d'artistes noirs diffusés. Pourquoi cela ?" interroge alors celui qui incarne Ziggy Stardust avant de préciser que ces derniers sont plus souvent mis en avant "entre deux et six heures du matin". Plutôt surpris par cette affirmation, le journaliste va rétorquer maladroitement : "Je pense que nous essayons d’aller dans cette direction […]. La chaîne essaie de ne pas se limiter à ce qui plaît à New York ou Los Angeles, mais aussi à Poughkeepsie ou dans le Midwest, dont certaines villes pourraient être terrorisées par Prince, qui est d’ailleurs diffusé, ou d’autres artistes noirs." Des propos racistes qui demeureront tristement célèbres.

Aujourd'hui, à l'heure où le monde se soulève contre les discriminations raciales, cette extrait vidéo vieux de 37 ans donne tout son sens à l'engagement des militants en faveur d'une dénonciation du racisme structurel dans l'industrie musicale. Si, à l'époque, David Bowie était l'un des seuls à dénoncer l'absence des artistes noirs sur un média aussi important que MTV, ils sont désormais nombreux à se battre pour l'égalité à tous les niveaux. Exemple récent, l'organisation des Grammy Awards vient de retirer le terme "urbain" de ses catégories. Il sera remplacé par "Progressive R&B". Un processus lent mais nécessaire qui ne pourra se faire que grâce à l'engagement personnel de chaque individu sur cette planète.