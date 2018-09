Emmy Awards 2018 : Game of Thrones raffle 9 récompenses, le palmarès !

Le lundi 17 septembre, le gratin Hollywoodien s'est réuni pour la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards - la cérémonie qui récompense les meilleures séries mais aussi les meilleurs programmes télévisuels. Parmi les grands favoris, il y a avait évidemment Game of Thrones, THE série qui a carrément marqué notre génération (et non, on n'exagère pas). Avec pas moins de neuf récompenses remportées, l'adaptation de l'oeuvre de George R.RMartin a prouvé - une fois de plus- qu'elle était au-dessus de la mêlée. Tout de suite, le palmarès.

Meilleure série dramatique- Game of Thrones

Meilleure série comique -La fabuleuse Mme Maisel

Meilleure mini- série -The Assassination of Gianni Versace

Meilleur acteur dans une série dramatique -Matthew Rhys, "The Americans"

Meilleure actrice dans une série comique -Claire Foy, "The Crown"

Meilleur acteur dans une série comique -Bill Hader, "Barry"

Meilleure actrice dans une série comique - Rachel Brosnahan, "La fabuleuse Mme Maisel"

Meilleur acteur dans une mini-série -Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace

Meilleure actrice dans une mini-série -Regina King, "Seven Seconds"

Meilleur film de télévision -Black Mirror: USS Callister

Meilleur programme de TV réalité - Queer Eye

Netlix, HBO mais aussi Amazon se retrouvent tous les trois sur le podium. La grande gagnante de la cérémonie reste donc Game of Thrones mais on note que La Fabuleuse Mme Maisel a fait impression cette année avec huit récompenses. Aussi, Queer Eye, gros coup de coeur des abonnés Netflix a gagné trois prix... de quoi changer un peu les mentalités.