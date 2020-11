Emma Corrin de retour dans la saison 5 de The Crown, Le Jeu de la Dame bat un record d'audiences et une saison 6 pour La Casa De Papel... Toutes les news série !

C'est l'une des séries les plus populaires de Netflix ! Basé sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, The Crown a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites. Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, nous avions enfin pu découvrir la quatrième partie dans laquelle apparaissait pour la première fois Diana Spencer, plus connue sous le titre de Princesse de Galles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Emma Corrin, qui interprète ce rôle clé, a su séduire les nombreux spectateurs devant leur écran. Tellement d'ailleurs que la jeune actrice devrait faire son retour dans la cinquième saison. Et cela, malgré le fait que le casting soit changé dans son intégralité…

Si l'on en croit les informations du journal The Sun, Emma Corrin sera donc de retour lors de flashbacks inédits durant la prochaine saison de The Crown. Néanmoins, si cette information peut paraître anecdotique, il faut se souvenir que la série a déjà changé deux fois de casting dans son intégralité. Une règle d'or qui fait d'elle la seule série au monde à modifier tous ses acteurs entre différentes saisons. Et même si la production s'était évertuée à ne pas faire revenir les anciens acteurs, il semblerait que l'actrice qui incarne Diana bénéficiera d'une exception. Pourquoi ? Car "Emma aurait été exceptionnelle en Di" précisent certaines sources proches des scénaristes. C'est donc avec plaisir que nous retrouverons Emma Corrin lors de quelques scènes de Lady Diana dans le passé. Pour rappel, c'est Elizabeth Debicki qui devrait interpréter la princesse dans la cinquième et sixième saison du programme Netflix.

Il y a quelques mois, on apprenait avec amertume que le tournage de la dix-septième saison de Grey's Anatomy était stoppé en raison de la crise sanitaire actuelle. Si, ces dernières semaines, tout semble s'être accéléré du côté de la production, c'est surtout le retour de Patrick Dempsey -alias Dr Shepherd- qui a énormément fait buzzer sur la toile. Il faut dire qu'après sa mort il y a plusieurs saisons, les fans ne s'attendaient pas au retour de l'un des personnages les plus emblématiques du programme médical. Et alors que la diffusion de la série bat actuellement son plein Outre-Atlantique, plusieurs sources affirment que cette saison est d'ores et déjà annoncée comme l'une des plus courtes de l'histoire de Grey's Aanatomy.

Outre la toute première saison du show diffusée en 2005 avec seulement neuf épisodes, des sources proches de ABC, la chaîne qui diffuse la série, précisent que la saison 17 ne pourrait contenir "que" seize épisodes. En effet, alors qu'une deuxième vague liée au Coronavirus touche actuellement le monde, l'avenir du programme semble incertain. Si l'on en croit les informations divulguées dans la presse américaine, il demeure impossible de commander les 24 épisodes (c'est ce que comptent les saisons de Grey's Anatomy depuis plus d'une décennie) tout en sachant que le tournage pourrait être interrompu à n'importe quel moment.

Si la nouvelle risque de déplaire aux fans du programme médical, il faut également se dire qu'une saison en seize épisodes permettrait de découvrir en toute sécurité ce que nous réservent les scénaristes. Or, si le tournage est stoppé, il faudra encore patienter plusieurs mois avant de connaître l'issue de cette saison historique. Et en attendant de découvrir la saison 17 de Grey's Anatomy sur nos écrans français, vous pourrez toujours découvrir quel est le mot qui est resté tabou pendant plusieurs années sur le tournage. Une information divulguée par Ellen Pompeo, elle-même, et dont nous vous faisions part il y a quelques semaines !

S'il y a une série que le monde entier attend avec impatience c'est bien celle-ci : Diffusée sur Netflix, La Casa de Papel s'achevait tout en suspense il y a quelques mois : pour rappel, les braqueurs retrouvaient Lisbonne tandis que le Professeur, lui, était démasqué par Alicia. Bref, les prochains épisodes s'annoncent épiques. S'il se murmure que la cinquième partie (tant attendue) sera probablement la dernière, il se pourrait bien qu'une saison supplémentaire soient commandée. Du moins, si l'on se base sur les dires de Itziar Ituno - interprète de Lisbonne.

"Je pense que c'est bien de clore l'intrigue de La Casa de Papel maintenant, mais qui sait si à l'avenir elle sera reconsidérée..." a ainsi déclaré l'actrice lors d'une interview accordée à Vertele. Se pourrait-il que la série soit de nouveau renouvelée ? Les auteurs ont prouvé au fil des saisons qu'ils avaient de la ressource... une sixième saison serait-elle celle de trop ? Seul le temps le dira.

En attendant, nous n'avons qu'une hâte : retrouver les braqueurs les plus connus du petit écran pour une nouvelle salve d'épisodes inédits.

C'est un record sans précédent que vient de battre Le Jeu de la Dame ! Dévoilée le 23 octobre dernier, la série proposée par la plateforme de vidéos à la demande a été vue par plus de 62 millions de comptes en seulement 28 jours. Autant dire un véritable exploit. La mini-série en sept épisodes raconte le destin d’une jeune prodige des échecs dans l'Amérique des années 1960. Au coeur de l'intrigue du Jeu de la Dame, Beth Harmon (interprétée par l'excellente Anya Taylor-Joy) est une orpheline qui va tenter d'échapper à son quotidien sinistre en jouant aux échecs. Évoluant dans un milieu d'hommes, la jeune femme emprise de ses propres démons va devoir se battre contre les préjugés mais aussi son addiction à la drogue et l'alcool. Un challenge immense malgré son don naturel pour ce qui est considéré comme l'un des jeux de réflexion les plus populaires et difficiles au monde. Et il semblerait que vous soyez plus d'un à vous être attachés au caractère complexe de ce personnage...

Tiré du roman du même nom écrit par Walter Tevis, Le Jeu de la Dame devient donc l'un des programmes les plus populaires de Netflix. Il se permet même l'exploit de se placer dans le Top 10 de 92 pays et en première place dans 63 pays, y compris la France. Vous l'aurez compris, les aventures de Beth ont séduit de nombreuses personnes à travers le monde. Tellement d'ailleurs que, dès le lendemain de sa sortie, les ventes d'échecs ont littéralement explosé à travers le monde. Le géant américain a d'ailleurs précisé que la question "Comment jouer aux Échecs ?" sur Google n'avait pas été autant recherchée depuis neuf ans. Rien que ça.

Le Jeu de la Dame se place ainsi parmi les programmes les plus vus de Netflix. À titre de comparaison, la mini-série Ratched avait été vue 50 millions de fois en 28 jours. Soit la même période de temps. Des chiffres impressionnants mais qui ne dépassent pas ceux de The Witcher avec 76 millions de vues au total ou encore de Tiger King, le documentaire délirant sur de sombres intrigues liées à des tigres, vu par plus de 64 millions de comptes en seulement un mois. Alors, à quand le prochain programme original dans la trempe du Jeu de la Dame ? On a hâte !