Emily in Paris : Les premières images de la saison 2 sont là… et les clichés avec ! (PHOTOS)

En octobre dernier, Netflix dévoilait la première saison de Emily in Paris ! Devenu un véritable phénomène en seulement quelques jours, la série nous racontait l'histoire d'une jeune américaine ambitieuse dont la société new yorkaise rachète une agence en France et lui propose de s'occuper de l'actualisation de la stratégie en réseaux sociaux. Motivée par ce nouveau départ dans une ville qu'elle admire, la jeune Emily débarque dans l'Hexagone la tête pleine de rêves… Un programme à priori bon enfant jusqu'à ce que de nombreux médias (nous y compris) prennent la parole concernant les dizaines de clichés qui y étaient mis en avant. Et même si Emily in Paris se regarde plutôt facilement et avec plaisir, on en démord pas sur le fait que Darren Star a une image totalement biaisée de l'Hexagone.

Alors que plusieurs sources affirmaient que la saison deux serait moins orientée sur les clichés français, les premières images qui viennent d'être révélées semblent dire le contraire ! En effet, sur ces quelques photos du tournage, ce ne sont pas un, ni même deux mais trois clichés qui apparaissent. Un joli score sur dix photos dévoilées. Premièrement, la corbeille de croissants posée sur la table au bureau. C'est certes possible de temps en temps. Mais s'il existe un parisien qui a tous les jours des croissants frais au bureau, nous ne répondons plus de rien ! Deuxièmement, la rencontre avec un bellâtre face à la Tour Eiffel illuminée. Sérieusement ? Les images de la première saison n'étaient pas suffisantes ? Enfin, le cliché face au bar Sénéquier à Saint-Tropez, aussi connu que la café de Flore à Saint-Germain-des-Prés… N'aurait-il pas été judicieux de mettre les actrices de la série en avant dans des lieux inconnus du sud de la France ? Bref, on espère tout de même passer un agréable moment devant ce second chapitre de la série. N'hésitez pas à nous faire vos retours lors de la sortie de Emily in Paris sur Netflix.