Emily in Paris : Le tournage de la saison 2 a débuté (PHOTOS)

En octobre dernier, Netflix dévoilait la première saison de Emily in Paris ! Devenu un véritable phénomène en seulement quelques jours, la série nous racontait l'histoire d'une jeune américaine ambitieuse dont la société rachète une agence en France et lui propose de s'occuper de l'actualisation de la stratégie en réseaux sociaux. Motivée par ce nouveau départ dans une ville qu'elle admire, la jeune Emily débarque dans l'Hexagone la tête pleine de rêves... Un programme à priori bon enfant jusqu'à ce que de nombreux médias (nous y compris) prennent la parole concernant les dizaines de clichés qui y étaient mis en avant. Et même si Emily in Paris se regarde facilement et avec plaisir, on en démord pas sur le fait que Darren Star a une image totalement biaisée de l'Hexagone. Mais qu'importe.

Ces derniers jours, une vidéo mettant à l'honneur une grande partie du casting de Emily in Paris a été publiée sur le compte Instagram de la série. Le but de ce coup de publicité ? Annoncer le lancement du tournage de la deuxième saison. On y voit donc les comédiens de la série à tour de rôle en train de crier "we're back", que l'on peut traduire par "nous sommes de retour". Aucun indice sur le scénario n'est révélé dans cet extrait mais l'ambiance semble parfaitement au beau fixe pour les retrouvailles du casting de la série comédie la plus regardée de l'année 2020.