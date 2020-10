Emily In Paris : Le cliché parisien qui, selon Lucas Bravo (Gabriel) est "tellement vrai"

S'il y a une chose que les abonnés de Netflix ont retenu après avoir vu Emily in Paris, ce sont bien les clichés dépeints. On ne va pas se mentir, nombreux sont les français qui ont été offusqués en découvrant la vision de Paris (et des parisiens) exposée dans la série. Appartement trop grand pour une chambre de bonne, français machistes et (trop) lourds... et on vous en passe. Et justement, côté casting, il y a un cliché qui, visiblement, est "très vrai". Du moins, selon Lucas Bravo (qui interprète Gabriel).

Le cliché qui, selon Lucas Bravo, est vrai

"Pour moi, le plus gros cliché, pour ainsi dire - c'est tellement vrai - est que les gens fument après la gym. C'est tellement vrai. Vous savez, 'Oh, après ce gros effort, les poumons sont parfaitement ouverts et prêts à recevoir de la nicotine, alors fumons une cigarette.' C'est tellement français, et j'ai été en fait surpris que Darren Star mette ça dans le show. C'était vraiment amusant.", explique l'acteur. On vous laisse vous faire votre opinion là-dessus...! En attendant, la première saison est toujours disponible sur Netflix !