Emily in Paris aura droit à une saison 3 et 4 !

En octobre 2020, Netflix dévoilait la première saison de Emily in Paris ! Devenu un véritable phénomène en seulement quelques jours, la série nous racontait l'histoire d'une jeune américaine ambitieuse dont la société new yorkaise rachète une agence en France et lui propose de s'occuper de l'actualisation de la stratégie en réseaux sociaux. Motivée par ce nouveau départ dans une ville qu'elle admire, la jeune Emily débarque dans l'Hexagone la tête pleine de rêves… Un programme à priori bon enfant jusqu'à ce que de nombreux médias (nous y compris) prennent la parole concernant les dizaines de clichés qui y étaient mis en avant. Et même si Emily in Paris se regarde plutôt facilement et avec plaisir, on en démord pas sur le fait que Darren Star a une image totalement biaisée de l'Hexagone.

Quelques balades en scooter Christian Dior et une amitié brisée plus tard, Emily vit toujours à Paris, où elle évolue entourée de sa bande d'amis dans le milieu (toujours aussi fermé) de la mode. Si la première partie du show avait fait polémique, il semblerait que le public se soit désormais habitué aux clichés relayés par le showrunner. Et puis après tout, c'est davantage un moment de détente devant un programme agréable et plutôt bien tourné que recherchent les millions d'internautes qui ont visionné la saison 2 d'Emily in Paris ! Du moins, c'est la raison pour laquelle on se dit que cette deuxième partie s'est aussitôt classée dans les Top 10 des plus gros succès de l'année. Il n'en fallait donc pas plus à Netflix pour commander une troisième et une quatrième saisons de sa série. Le contraire nous aurait étonné...

Pour celles et ceux qui auraient déjà oublié la fin de la deuxième partie de Emily in Paris, la jeune femme se retrouve face à un dilemme plutôt désagréable lorsqu'elle est lâchée par Sylvie et ses collègues de l'agence Savoir qui, quelques jours plus tard, reviennent pour lui faire un proposition d'embauche dans leur nouvelle agence. L'américaine va t-elle finalement poser ses bagages dans la ville de l'amour pour s'y installer de manière durable, ou va t-elle rester fidèle à son employeur américain ? Il faudra encore patienter quelques mois avant de découvrir la réponse !