Emily In Paris a relancé la popularité d'une artiste française culte

Les séries signées Netflix ont parfois bien plus de pouvoir qu'on ne le pense. En plus de nous pousser à binge-watcher chaque épisode en quelques heures seulement, certaines séries peuvent éveiller l'intérêt des internautes. Alors que le Jeu de la Dame (qui a battu des records) a relancé les ventes de jeux d'échecs, Emily In Paris, elle, a clairement relancé la popularité d'une artiste française... on vous le donne dans le mille, il s'agit d'Edith Piaf.

Aux Etats-Unis, ceux qui se sont pris de passion pour les aventures d'Emily dans la capitale ont aussi (re) découvert l'artiste qui, en France, est un véritable monument. Résultat, les écoutes ont littéralement explosé sur les plateformes de streaming. D'après le magazine Billboard, la chanson Non, Je Ne Regrette Rien figure dans le Top 10 des chansons issues de séries télévisées les plus écoutées au mois d'octobre aux États-Unis, avec près de 687 000 écoutes.

On vous laisse écouter ce titre culte en boucle en attendant la saison 2 - déjà confirmée par la plateforme.