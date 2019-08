Elvis Presley sera le héros d'une série d'espionnage animée sur Netflix

Il y a quelques semaines, on vous annonçait qu'un biopic sur la vie d'Elvis Presley était en pleine préparation. C'est d'ailleurs le jeune acteur prodige Austin Butler (vu dans Once Upon A Time... In Hollywood de Tarantino) qui interprétera son rôle au cinéma. En parallèle, une série viendra célébrer les 42 ans de la mort du King. En effet, le compte Twitter See What's Next vient d'annoncer qu'une série animée serait prochainement diffusée sur Netflix. Comme l'a annoncé Variety il y a quelques jours, ce programme nommé Agent King mettra en scène Elvis Presley. On pourra voir la légende du rock 'n' roll qui mène une double vie : chanteur le jour et espion la nuit.

Priscilla Presley & John Eddie co-created & EP #AgentKing, an animated adult action comedy featuring Elvis Presley as a covert government agent who fights to keep America safe while also maintaining his cover as the King of Rock & Roll. #Archer alum Mike Arnold to showrun/write pic.twitter.com/6y7LTC2TlJ — See What's Next (@seewhatsnext) August 16, 2019

Co-écrit par Priscilla Presley (la veuve du chanteur) et John Eddie, le programme ne connaît pour l'instant aucune date de sortie officielle. "Depuis son enfance, Elvis a toujours rêvé d'être un superhéros qui combat le crime et sauve le monde, racontait Priscilla Presley récemment. Mon co-créateur John Eddie et moi-même sommes ravis de travailler avec Netflix et Sony Animation sur ce merveilleux projet, et d'avoir la chance de montrer au monde un Elvis qu'ils n'ont jamais vu."