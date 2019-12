Elue femme de la décennie par Billboard, Taylor Swift fait un discours puissant (VIDEO)

Le bout du tunnel ? Après des semaines de bataille contre son ancien label et Scooter Braun, Taylor Swift semble de nouveau prête à relever tous les défis : Netflix diffusera bientôt Miss Americana, un documentaire exclusif retraçant sa carrière et l'année prochaine, la star enregistrera (à nouveau) ses opus précédents. Lover est au sommet des charts et pas pas plus tard qu'hier, Billboard lui remettait LE trophée convoité par les artistes, celui de Femme de la Décennie. Bref, Taylor Swift a récupéré sa couronne de Reine de l'industrie musicale. Et justement, l'artiste a pris la parole :

"Quand cette décennie a commencé, j'avais 20 ans", déclare t-elle. "J'ai vu qu'en tant que femme dans cette industrie, certaines personnes auront toujours les moindres réserves à votre sujet. Les gens ont toujours besoin d'expliquer le succès d'une femme dans cette industrie". Elle poursuit : "Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire d'un artiste masculin "J'aime vraiment ses chansons, mais il y a quelque chose en lui que je n'aime pas" - Non, cette critique nous est réservée à nous, les femmes."

Aussi, elle n'a pas manqué de revenir sur le conflit qui l'a opposé à Big Machine Records : "Dernièrement, il y a eu un nouveau changement qui m'a touché personnellement, et en tant que personne forte et résidente, j'ai l'impression que je dois en parler. Et c'est le monde non réglementé du capital-investissement qui achète et achète notre musique comme s'il s'agissait d'un bien immobilier, d'une application ou d'une ligne de chaussures. Scooter [Braun] ne m'a jamais contacté ni mon équipe pour en discuter avant la vente", explique t-elle.

Taylor Swift n'a pas manqué l'occasion de défendre son travail mais aussi celui de toutes les autres artistes - celles qui, justement, feront la décennie à venir. Celle qui a été nommée Femme de la Décennie mérite visiblement son trophée.