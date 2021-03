Elton John travaille avec Metallica et Miley Cyrus sur un nouveau projet

Quand des légendes telles que Elton John, Metallica et Miley Cyrus unissent leurs forces, ça ne peut être que pour le meilleur. Et justement, Elton John a confié récemment (au cours de l'émission Rocket Hour, disponible sur Apple Music) avoir collaboré avec le groupe US et la jeune artiste. «J’ai seulement fait un truc avec Metallica, pendant le confinement. Je n’ai rien fait me concernant personnellement, mais j’ai fait des trucs sympas avec d’autres personnes», explique t-il ainsi.

On ne va pas se mentir, une telle collaboration ne peut qu'être prestigieuse... d'ailleurs, Elton John confirme ici les propos de Miley Cyrus qui, en janvier dernier, confirmait à la radio Capital FM être en train de travailler sur un album de reprises de Metallica (qui comporterait notamment une version de Nothing Else Matters, jouée au piano avec l'interprète de I'm Still Standing). «Je suis tellement excitée par cette collaboration. Je veux dire, avoir Elton John, Metallica et moi... J'aime quand les ingrédients ne correspondent pas tout à fait, où le fait que c'est un mix que personne ne pourrait jamais préparer, et vous devez avoir quelqu'un comme Watt (Andrew Watt, le producteur, ndlr) pour prendre ce risque», lançait-elle il y a quelques mois.

Après avoir interprété le cultissime Nothing Else Matters sur la scène de Glastonbury en 2019, Miley Cyrus devrait -une fois de plus- donner une nouvelle dimension au titre... patience !