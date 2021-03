Elton John révèle qu'il travaille sur "quelque chose" avec Metallica !

Très investi dans la lutte contre le coronavirus, Elton John n'aura pas chômé pendant la période de confinement ! Concerts caritatifs, interviews et autres apparitions auront notamment permis aux fans du chanteur de toujours rester en contact avec leur idole. Alors que ce dernier devrait actuellement parcourir le monde dans le cadre de sa tournée mondiale, la situation sanitaire semble en avoir décidé autrement. Un léger contre-temps qui devrait se régler dans les prochains mois avec la reprise de son Farewell Yellow Brick Road dès la fin de l'année 2021. Cela, bien évidemment, si la situation sanitaire le permet. Mais en attendant, c'est sur un projet absolument inédit que l'interprète de I'm Still Standing a décidé de se concentrer...

Récemment interrogé par SG Lewis dans Rocket Hour, sur Apple Music, Elton John en a profité pour révéler qu'il travaillait actuellement avec Metallica. "Je viens de faire quelque chose avec Metallica. Pendant cette période de confinement. J'ai aussi travaillé avec Gorillaz et des gens comme ça" précise la star britannique. Des informations données aux compte-gouttes qui pourraient avoir un lien avec l'album de reprise de Miley Cyrus sur lequel Elton John se serait chargé de la mélodie au piano du titre Nothing Else Matters. "J'ai fait une reprise de Nothing Else Matters de Metallica avec Elton John au piano, j'ai Yo-Yo Ma, Chad Smith, autant de vedettes dans ce groupe. Je suis très enthousiaste à l'idée de cette collaboration" confiait ainsi la jeune femme dans une récente interview. En parallèle, Lars Ulrich, le batteur du groupe de metal, avait partagé il y a quelques années un cliché aux côtés de sa femme et du chanteur britannique (voir ci-dessus). Une relation qui ne date pas d'hier et qui pourrait désormais passer à la vitesse supérieure. Affaire à suivre.