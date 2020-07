Elton John reporte ses concerts à Paris, découvrez les nouvelles dates !

Très investi dans la lutte contre le coronavirus, Elton John n'aura pas chômé pendant la période de confinement ! Concerts caritatifs, interviews et autres apparitions auront notamment permis aux fans du chanteur de toujours rester en contact avec leur idole. Alors que ce dernier devrait actuellement parcourir le monde dans le cadre de sa tournée mondiale, la situation sanitaire semble en avoir décidé autrement. Pas de panique, les équipes de l'interprètes de I'm Still Standing viennent d'annoncer les nouvelles dates de son Farewell Yellow Brick Road, décrit comme l'ultime montée sur scène de cet artiste au succès planétaire.

"Cela me brise le cœur que nous ayons dû reporter les dates de 2020 que nous attendions tous avec impatience, mais mon équipe et moi avons travaillé avec diligence sur les reports pour 2021" précisait le chanteur britannique dans un récent communiqué de presse. Quant au public français qui attendait Elton John pour les 10, 11 et 13 octobre 2020 à l'AccorHotels Arena, ils devront finalement patienter jusqu'au 10, 12 et 13 octobre 2021 dans le même lieu. Une salle mythique qui aurait vraisemblablement beaucoup marqué la star, comme l'explique Gérard Drouot, son producteur dans l'Hexagone : "C'est l'une, si ce n'est "LA" dernière grande icône du rock des années 60-70 (...) A une époque, un disque sur vingt qui se vendait dans le monde était un disque d'Elton John. (...) Elton a adoré la salle, le concert, le public français, à tel point qu'il m'a déclaré qu'il pensait que c'était son meilleur concert depuis le début de la tournée." Des retrouvailles qui devraient donc s'annoncer riche en émotions...