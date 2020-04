Elton John récolte 8 millions de dollars grâce à ses lives à la maison !

C'était l'événement de ces derniers jours à ne pas manquer ! Dimanche soir, Elton John avait organisé le concert virtuel iHeart Living Room Concert for America. Un événement caritatif qui a réuni de nombreux artistes filmés directement depuis chez eux en train d'interpréter leurs plus grands tubes. De Billie Eilish à Mariah Carey, en passant par Dave Grohl, Billie Joe Armstrong, Lizzo, Lady Gaga, Alicia Keys, Sam Smith, Camila Cabello ou encore Shawn Mendes, ils étaient nombreux a avoir accepté l'invitation de l'interprète de I'm Still Standing.

Visiblement très engagé dans ce combat, Elton John a tenu à dire quelques mots lors de son intervention dans l'émission : "Laissez-moi vous dire ce qui nous réunit : toute la bonté et la générosité autour du monde. Il y a des docteurs, des infirmières et des scientifiques en première ligne. Ils sont la preuve vivante que la plupart des super-héros ne portent pas de cape". Accompagné de ses amis, le chanteur qui a dû repousser la fin de sa tournée mondiale aura tout de même réussi à réunir des promesses de dons d'une valeur de 8 millions de dollars pour soutenir les œuvres de bienfaisance Feeding America et la First Responders Children's Foundation. Un geste qu'on salue bien évidemment !