Elton John improvise un concert dans un restaurant cannois (VIDEO)

Elton John devrait actuellement parcourir le globe dans le cadre de sa tournée d'adieux intitulée Farewell Yellow Brick Road. Néanmoins, la situation sanitaire semble en avoir décidé autrement puisque cela fait plus d'un an que le célèbre chanteur britannique a été forcé d'interrompre ses ultimes représentations. Pas de panique, les équipes de l'interprète de I'm Still Standing sont sur le pont pour reprogrammer l'intégralité des dates de ce rendez-vous attendu par des millions de fans à travers le monde. L'artiste passera notamment par Paris où il se produira les 10, 12 et 13 octobre 2021 à l'AccorHotels Arena ainsi que les 11 et 12 juin 2022 à Paris La Défense Arena. Ces concerts devraient, en principe, être les derniers d'Elton John en France.

Mais en attendant, c'est une scène totalement délirante qu'ont récemment vécu les clients de La Guérite, un restaurant cannois situé sur les bords de mer. En effet, le chanteur a improvisé un mini-concert devant les yeux ébahis de quelques dizaines de personnes. Installé derrière les platines de DJ Chris, le chanteur britannique s'est laissé aller à une petite représentation improvisée de son dernier titre Cold Heart, qu'il partage avec Dua Lipa. Epique.

"Pendant le confinement, j'ai fait ce single. Il est sorti hier, avec Dua Lipa. Alors je veux que vous dansiez tous sur votre table et que vous agitiez vos mains et vos serviettes" s'est écrié le chanteur vêtu d'une chemise et d'un simple short de plage. Une scène qui a duré seulement quelques minutes mais qui a aussitôt été diffusée sur les réseaux sociaux. De quoi offrir un souvenir inoubliable au public présent au sein de l'établissement et permettre à Elton John de se remettre tranquillement en jambe en attendant la reprise de sa tournée mondiale.