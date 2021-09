Elton John fera son grand retour dans les bacs en octobre prochain

Elton John devrait actuellement parcourir le globe dans le cadre de sa tournée d'adieux intitulée Farewell Yellow Brick Road. Néanmoins, la situation sanitaire semble en avoir décidé autrement puisque cela fait plus d'un an que le célèbre chanteur britannique a été forcé d'interrompre ses ultimes représentations. Pas de panique, les équipes de l'interprète de I'm Still Standing sont sur le pont pour reprogrammer l'intégralité des dates de ce rendez-vous attendu par des millions de fans à travers le monde. L'artiste passera notamment par Paris où il se produira les 10, 12 et 13 octobre 2021 à l'AccorHotels Arena ainsi que les 11 et 12 juin 2022 à Paris La Défense Arena. Ces concerts devraient, en principe, être les derniers d'Elton John en France. Mais en attendant, c'est avec un album inédit intitulé The Lockdown Sessions que la star planétaire a décidé de faire son grand retour dans les bacs. Ce nouveau projet sera dévoilé le 22 octobre prochain.

"Faire un album est la dernière chose que je pensais faire durant le confinement. Mais, alors que la pandémie se poursuivait, des projets ont commencé à surgir. Certaines sessions d'enregistrements ont dû être faites à distance, via Zoom, ce que je n'avais évidemment jamais fait auparavant. D'autres sessions ont été faites en respectant les règles sanitaires : je travaillais avec un artiste, mais séparé par une vitre" confie Elton John à propos de ce nouveau projet sur lequel il apparaît en en photo sur la pochette avec des lunettes de soleil et un masque à son effigie.

Composé de seize titres, The Lockdown Sessions mettra en avant des collaborations avec de nombreux artistes. On devrait ainsi y retrouver le morceau Cold Heart, aux côtés de Dua Lipa mais aussi It's a Sin avec Years & Years ou encore One of Me avec Lil Nas. Une période qui a, vraisemblablement, rappelé des souvenirs à Elton John : "J'ai terminé avec une sélection de projets très intéressants et diversifiés, complètement différents de ceux pour lesquels je suis connu, des projets qui m'ont fait sortir de ma zone de confort et m'ont amené sur un terrain complètement nouveau. Et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrangement familier à travailler comme ça. Au début de ma carrière, à la fin des années 60, je travaillais comme musicien de session. Travailler avec différents artistes pendant le confinement m'a rappelé cela. J'avais bouclé la boucle : j'étais à nouveau un musicien de studio. Et c'était toujours aussi génial." écrit-il en légende de son dernier post Instagram.

