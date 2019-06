Elton John et Taron Egerton ensemble sur (I'm Gonna) Love Me Again (VIDEO)

Si vous n'avez pas toujours pas vu le biopic consacré à Sir Elton John, on vous conseille vivement de vous rendre en salle : en plus, c'est la Fête des Cinema et puis, les cinés sont climatisés ! Bref, Rocketman est sorti et évidemment, c'est un succès : il faut dire que la performance de Taron Egerton est bluffante. Pour porter le film (encore plus loin), le clip de (I'm Gonna) Love Me Again est sorti. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion !

Si la bande-orginale se compose de tubes signés Elton, les fans ont tout de même eu droit à un morceau inédit (sur lequel Taron Egerton mais aussi Elton John en personne ont posé leurs voix). Au programme, une vidéo colorée, composée d'images d'archives mais aussi d'extraits du film... parfait mélange entre fiction et réalité ! Alors si vous êtes nostalique de Rocketman ou si, au contraire, vous avez hâte de voir le biopic, on vous conseille de regarder (I'm Gonna) Love me Again en boucle !