Elton John et Dua Lipa dévoile Cold Heart (PNAU REMIX)

Quand l'icône de la pop britannique rencontre le talent le plus prometteur de cette décennie, le résultat est explosif.

Une collaboration entre Elton John et Dua Lipa ? On signe de suite. Après un live (virtuel) donné à l'occasion des Oscars en mars dernier, les deux artistes ont choisi d'unir leurs forces sur Cold Heart : l'on y retrouve la pop efficace d'Elton John, combiné au talent de Dua Lipa et c'est tout ce qu'il nous fallait en cette période estivale.

"Je suis tellement excité de pouvoir enfin vous dire que j’ai un nouveau single avec @DUALIPA ‘Cold Heart (@pnau Remix)’, qui sort ce vendredi – j’ai hâte que vous l’entendiez tous!”, annonçait Elton John sur Twitter. Le morceau est finalement sorti et, évidemment, il est à découvrir sans plus attendre.