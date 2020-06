Elton John : Cette reprise de I'm Still Standing par des lycéens qu'il trouve "époustouflante" (VIDEO)

Qui aurait pu imaginer qu'une simple reprise d'un titre connu pourrait attirer l'attention de son interprète en personne ? Sûrement pas les lycéens de la Telford Priory School à Shropshire ! Pourtant, après avoir réalisé une vidéo du titre I'm Still Standing depuis chez eux, un groupe de jeunes étudiants a eu l'immense surprise de recevoir un message très touchant de la part de la mégastar à l'origine de la chanson : Elton John. Visiblement très enthousiaste face à cette cover, le chanteur a affirmé qu'il l'avait regardé trois fois d'affilée et qu'il avait été "impressionné" par la qualité des artistes. "Vous avez fait quelque chose de brillant et vous avez surtout fait une brillante version de 'I'm Still Standing'. J'espère que vous aurez tous une grande carrière et que la musique y jouera un grand rôle, car vous avez certainement du talent." conclut le chanteur britannique dans un émouvant message où on le voit assis sur son canapé. Un événement qui arrive quelques jours après qu'Elton John ait affirmé que le meilleur album de l'année, selon lui, était Set My Heart On Fire Immediately de Sawayama. Des révélations qui ont probablement dû faire plaisir à la jeune femme. De notre côté, ce que l'on retiendra, c'est que l'artiste aux millions d'albums vendus n'est pas avare de compliments...